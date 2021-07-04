الأحد 04-07-2021
الوكيل الاخباري

وزارة الزراعة تكشف لـ الوكيل أسباب عدم إجازة 29.218 طناً من الذبائح المستوردة

وزير التربية يكشف عن سيناريوهات العودة إلى المدارس

'ديوان الخدمة ' يعلن نتائج 3 وظائف قيادية - رابط

وفيات الأحد 4/7/2021

زيارة مفاجئة للخصاونة إلى ضريبة الدخل

وزير الزراعة لـ برنامج الوكيل : سعر الأضاحي يتراوح من 180 - 220 دينارا

تمديد العمل في حدائق إربد لغاية الساعة 11 ليلا

معهد الإعلام يعرض نتائج مشروع صوت الشباب والشابات

وزير التربية لـ برنامج الوكيل : أسئلة امتحان التوجيهي ضمن المباحث المقررة

'السير' تضبط 475 موكباً مخالفاً خلال عطلة نهاية الأسبوع

الأحد، 04-07-2021 10:06 ص

آلان ديلون يعود للسينما

2817311-1699052938


الوكيل الإخباري - أعلن نجم السينما الفرنسية، آلان ديلون البالغ من العمر 85 عاما عن نيته العودة إلى الشاشة السينمائية الكبيرة.

جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به الخميس 1 يوليو لقناة France 5 الفرنسية التلفزيونية حيث قال:" آمل بالعودة إلى الشاشة، وربما سيكون ذلك آخر فيلم بالنسبة إلي وإنه يجب أن يكون رائعا"،وأضاف ديلون أنه يعوّل على التعاون مع مخرج بارز مثل، ليزا أزويلوس التي صورت فيلما عن داليدا واستطرد قائلا:" بعد ذلك لن يكون لي أي شيء آخر أفعله".

اضافة اعلان

 

يذكر أن الفيلم الأخير الذي شارك فيه آلان ديلون هو "التشابه الكامل" (Toute ressemblance) عام 2019 والذي فاز في مايو عام 2019 بجائزة فخرية في مهرجان "كان" السينمائي الدولي الـ72.

وأفادت ابنته (أنوشكا) بأن والدها أصيب في يونيو عام 2019 بجلطة دماغية وخضع بعد ذلك للعلاج في سويسرا.

ولعب ديلون أدوار البطولة في 90 فيلما وأشهرها "روكو واخوته 1960"، "ساموراي 1967"، "زورو 1975"، "أستركس في الدورة الأولمبية 2008"، "طهران 43 عام 1981"وغيرها.

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1596121538738570800

أحمد حاتم يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية في السباحة - صورة

4-7-2021_02_24_48_GomhuriaOnline_321625358288

انفصال محمد عطية عن خطيبته ميرنا الهلباوي - صورة

2e62ec89747874163df120f91dfbd394

إليسا توجّه هذه الرسالة للقاضي طارق البيطار - صورة

الفنان-عمرو-دياب

أول ظهور لـ عمرو دياب بعد شائعات مرضه وحجزه بالمستشفى - فيديو

4f34a6756d4a7d358fd4cccdb496416a89d08701-180418210114

تعرض اعلامية لبنانية شهيرة للغرق ونجاتها بأعجوبة - شاهد

Screenshot-2020-04-17-at-8.43.07-AM-730x438-1-730x438

منى واصف تشعل مواقع التواصل في آخر ظهور لها .. صورة

أخبار متعلقة
100279Image1-1180x677_d

كريم محمود عبدالعزيز يكشف تفاصيل جديدة عن حياته