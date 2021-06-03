أبطال مسلسل '2020' يلتقون من جديد!.. شاهد

الوكيل الاخباري - إحتفل فريق عمل ونجوم مسلسل "2020" مساء الثلاثاء، بنجاحهم الكبير الذي تحقق مع عرض العمل في شهر رمضان الماضي، في سهرة مميزة ضمت جميع المشاركين في العمل.



وحرص عدد كبير من النجوم على مشاركة المتابعين على السوشيال ميديا بلقطات مميزة من الحفل، حيث وثقت احداها لحظة وصول الفنان قصي خولي والتقائه الودود بالنجمة نادين نسيب نجيم وسلامه اللطيف مع النجم طوني عيسى، والتي أظهرت مدى انسجام كامل النجوم والعلاقة المميزة بينهم.



وحضر الاحتفال كامل أفراد المسلسل من بينهم النجمة رندة كعدي والمخرج فيليب الأسمر والنجوم وسام صليبا ورولا بقسماتي، فادي أبي سمرا، يوسف حداد، رامي عياش وآخرين وبحضور المنتج صادق الصباح.

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