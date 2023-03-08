الأربعاء 08-03-2023
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الأربعاء، 08-03-2023 02:01 م

أحد شخصيات مسلسل باب الحارة يتعرض لحادث اليم وهذه حالته الصحية

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الوكيل الإخباري - تعرض الفنان السوري هاني شاهين، اليوم الأحد، لحادث أليم، وفق ما أفادت به نقابة الفنانين السوريين.

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وذكرت النقابة في بيان لها عبر حسابها في فيسبوك أن الفنان هاني شاهين “تعرض لكسر في قدميه”.


وجاء في منشور النقابة: ” تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للزميل الفنان هاني شاهين بعد تعرضه لكسر بقدميه وهو الأن في منزله معافى يارب”.


وكان هاني شاهين وهو احد  ابرز شخصيات مسلسل باب الحارة قد أثار الجدل بعد ظهوره في حوار تلفزيوني قال فيه إنه يعيش هو وزوجته على “الزعتر والزيت” مشتكياً من تدهور وضعه المعيشي، قبل أن يتراجع عن تصريحاته تلك. ( الامارات نيوز )

 




 

 


 

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