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الأحد، 24-07-2022 04:19 م

أشرف عبد الغفور يعلن اصابته بكورونا .. وهذه حالته الصحية !

أشرف-عبد-الغفور


الوكيل الإخباري-أعلن الممثل المصري أشرف عبد الغفور إصابته بفيروس كورونا، وطلب من محبيه أن يدعوا له بالشفاء العاجل.

وقال عبد الغفور في حديثه إلى جريدة "الوطن" المصرية، إنه أصيب بالفيروس حديثاً، وهو يواجه صعوبة في التحدث، ولكنه أشار إلى أن الأعراض خفيفة، وقال إنه يتناول بعض الأدوية لمقاومة الفيروس.

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ومن المقرر أن يغيب الممثل أشرف عبد الغفور عن حفل إفتتاح مهرجان القومي للمسرح، الذي يقام اليوم، وهو من ضمن أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، التي تضم أيضاً الممثلين يوسف إسماعيل ومحمد رياض، المخرج حمدي حسين، الناقدين جرجس شكري وعبلة الرويني والفنانة هايدي محمد عبد الخالق.

 

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