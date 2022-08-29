أصالة تتغنّى بابنتها شام الذهبي -فيديو

الوكيل الإخباري-شاركت الفنانة السورية أصالة فيديو جديد لابنتها شام الذهبي، من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

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وظهرت شام في الفيديو تعزف الموسيقى، وأكدت أصالة أنها تفتخر بابنتها، وأرفقت منشورها بتعليق قالت فيه: "شام بنت صوله .. وصوله أنتوا كلكم شكّلتوها تعلّمت وكبرت ووقعت وقمت وكلّ شي علّمتوني ياه علّمت وماقصّرت وماتوانيت ومارميت وكتير حافظت وكتير تحمّلت وكان حلمي بعوض كبير تكون بنتي متل مابحلم متلّ مابكلّ لحظه بدعي وكانت شام".



وعلى الأثر، ردّت شام على والدتها بتعليق قالت فيه: "انتي ملهمتي، و كنتي لي اكبر دافع اني ارفع راسك بين الناس… و تفتخري في



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