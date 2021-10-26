أمل عرفة تُشوق جمهورها للجزء الثالث من حارة القبة

الوكيل الإخباري - شوّقت النجمة السورية أمل عرفة عشاقها للجزء الثالث من مسلسل حارة القبة، من خلال منشور نشرته على حسابها الرسمي في إنستغرام، حيث نشرت الفنانة السورية صورة لشخصية إخلاص التي تلعبها في المسلسل وعلّقت عليها بالقول، إن “إخلاص وحكايتها اللي بتوجع القلب وبتشوق، إخلاص حكاية لن تنتهي”.





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وعبّرت أمل عن سعادتها بالعمل مع المخرجة رشا شربتجي، وقالت إنّ العمل معها ومع طاقم العمل جميل جداً، كما توجهت بالشركة للكاتب أسامة كوكش، ولمنتج العمل هاني العشي صاحب شركة عاج للإنتاج الفني، ولجميع العاملين في المسلسل.



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