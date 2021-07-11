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الأحد، 11-07-2021 11:08 ص

​أنغام​ تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها - صور

أنغام


الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة المصرية أنغام صوراً على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ولفتت الأنظار بجمالها ورقي إطلالتها.

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واختارت لهذه الجلسة التصويرية فستاناً من تصميم جاد سودا من مجموعة صيف وربيع 2021 من دار أزياء المصمم باسيل سودا، مطرز بشرائط ملونة من الصدر، ويصل سعره إلى 403 دولارا اميركي أما الحذاء فكان من فالنتينو Valentino ويصل سعره إلى 1195 دولارا اميركي.


يذكر أن أنغام طرحت مؤخرا أغنية "أنا بعته كتير" من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتريات هاني فرحات، توزيع وماستر طارق مدكور.


 

المصدر - الفن 

 

 

 




 

 


 

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