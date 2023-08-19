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السبت، 19-08-2023 04:59 م

أنغام تشعل مهرجان العلمين بغناء "أكتبلك تعهد" مرتين

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الوكيل الإخباري- شهد "مهرجان العلمين"، مساء أمس الجمعة تجمهر كبير لمعجبي الفنانة أنغام، حيث أحيت حفلاً غنائياً قدّمت فيه مجموعة مشوقة من الأغاني، وسط تفاعل لافت للأنظار من جانب الآلاف الذين حرصوا على حضور الحفل.

وقالت أنغام، على خشبة مسرح، إنها منذ فترة كبيرة لم تغن في الساحل الشمالي.

وأضافت: "مبروك لمصر على العلمين وجمهوري وحشني جداً"، قبل أن تبدأ بتأدية أغنية "ونفضل نرقص".

ولعل قمة التفاعل انعكس بالمطالبات العديدة التي ظهرت عبر البث المباشر للحفل، كما عبر منشورات تويتر التي طالبت الفنانة بتأدية أغنية "أكتبلك تعهد" ليس لمرة واحدة فقط، بل لمرتين متتاليتين، لدرجة أن الأمر بدا أشبه بالعلامة الفارقة في حفلات أنغام الأخيرة.

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