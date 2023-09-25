أول تعليق من لقاء سويدان بعد صفع زميلها على المسرح

الوكيل الإخباري- علقت الفنانة المصرية لقاء سويدان على واقعة صفع زميلها ميدو عادل على مسرح البالون بالقاهرة عقب عرض مسرحية "سيد درويش".

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أعقب العرض مشادة بين الفنانين وجهت خلالها لقاء سويدان صفعة لميدو عادل، وأثارت هذه الواقعة جدلًا واسعًا في الوسط الفني والإعلامي.



لقاء سويدان ردت على هذه الواقعة عبر حسابها على Facebook، حيث قالت إنها لن تتحدث أمام الشؤون القانونية أو الرقابة الإدارية بشأن الواقعة.

وأشارت إلى أنها لن تشارك في مشاجرات تهدف إلى التحقيق في تصفية حسابات شخصية، معبرة عن انزعاجها من استخدام الواقعة لأغراض انتقامية.





من جهة أخرى، أوضح الفنان مجدي عبيد أن هذه الواقعة تعتبر جزءًا من التوترات والنزاعات التي تحدث في المجال الفني، والتي كان آخرها جولات بين الصحفيين والفنانين ثم النقاد والفنانين، وأخيرًا بين الفنانين بعضهم البعض.



ودعا إلى تجنب مثل هذه المشاكل والتركيز على مهمتهم الفنية دون الانجراف إلى النزاعات غير المثمرة.



مسرحية "سيد درويش" تعتبر سيرة ذاتية للفنان الشعبي سيد درويش، تستعرض المحطات المهمة في حياته ومواقفه الوطنية وإسهاماته الفنية في عالم الطرب.



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