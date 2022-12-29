أول تعليق من محمد الترك بعد الحكم بسجنه في قضيته مع دنيا بطمة

الوكيل الإخباري-"هنالك جولات كثيرة ونفسي طويل" بهذه العبارة، علّق المنتج البحريني محمد الترك عبر حسابه على إنستغرام، على الحكم الذي أصدرته محكمة مغربية ضده، في قضيته مع زوجته السابقة الفنانة المغربية دنيا بطمة.

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بالمقابل، فضلت بطمة "تجاهل التعبير عن مشاعرها" حول القرار مكتفية بالظهور "سعيدة" في المقاطع والصور التي تنشرها كعادتها عبر حسابها على إنستغرام.



وكانت المحكمة الابتدائية في مراكش، أصدرت في وقت سابق من يوم الأربعاء، حكماً بحبس الترك 3 أشهر وتغريمه 3 آلاف درهم بتهمة التحريض على الفساد.

كما أدانت المحكمة مواطنة مغربية تدعى وصال بالحبس لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قيمتها 3000 درهم، بينما حُكم على متهم ثالث بالتقاط صور ومقاطع فيديو للترك ووصال لحساب دنيا بطمة، بالحبس 3 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألفا درهم، بحسب صحيفة "هسبريس" المغربية.



وكانت بطمة قد تقدمت بشكوى ضد زوجها السابق تتهمه بالإضرار بذمتها المالية واستغلالها مادياً من خلال حفلاتها بصفته مديراً لأعمالها، إضافة إلى تهمة التشهير والقذف والخيانة، كما رفعت دعوى طلاق لدى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمراكش.



ولم يكتف محمد الترك بالتعليق على إدانته من خلال منشور مكتوب فحسب، فبعد ساعات ظهر في فيديو نشره على إنستغرام يشكر فيه داعميه من المغرب والعالم العربي، قائلاً: "شكراً لكم من القلب، كامل المغاربة، والوطن العربي في السعودية والإمارات، أشكرهم على دعمهم، أنا بخير وأتمنى لكم حياة سعيدة".

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