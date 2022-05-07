أول تعليق من ولاء عزام بعد انتهاء كسر عضم

الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة السورية ولاء عزام عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل ”كسر عضم“ تأليف علي معين صالح وإخراج رشا شربتجي.

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وشاركت ولاء عزام مجموعة صور لها من الكواليس وأرفقتها بتعليق: "العضم الي انكسر لابد ينجبر وهاد الشي صار مع يارا لما قدرت تواجه خوفها وتتغلب عليه وعلى كل حدا ظلمها إنشالله هل شخصية تكون تركت آثر وبتمنى تكونوا حبيتوها شكرا لكل حدا ساهم بنجاح هل عمل وأكيد الشكر الكبير للمخرجة الجميلة رشا شربتجي على كل التفاصيل الحلوة والكاتب علي معين صالح".

وبدورها المخرجة رشا شربتجي علقت على منشور عزام وكتبت: "ولاء المتميزة الحلوة الموهوبة بدي هني حالنا فيكي على هاد الدور المتميز واللي قدمتيه بكل حرفية شكرا الك ياحبيبتي على تعاونك وجهودك".



وشهدت شخصية "يارا" التي أدتها ولاء عزام في "كسر عضم"تعاطف كبير من الجمهور وذلك لكونها تتعرض للظلم والتشرد دون أن تكون مذنبة.

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