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الأحد، 02-07-2023 04:46 م

ظهور نادر لـ والدة سيرين عبد النور -صورة

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الوكيل الإخباري- فاجأت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الجمهور بنشرها صورة جمعتها مع والدتها لأول مرة منذ فترة طويلة، في ظهور يعتبر نادرا للاخيرة

وارفقت سيرين الصورة بتعليق مختصر ومعبر كتبت فيه: "أمي ثم أمي". 

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وفور نشر الصورة، تفاعل عدد كبير من الجمهور معها، مشيرين الى الشبه الكبير بين سيرين ووالدتها اذ اثنى كثيرون على جمالهما.


وجاء في بعض التعليقات: " لما يكون الجمال وراثة " و" بتشبهيها كتير الله يطول بعمرا".


وكان لافتا تعليق الممثل السوري محمود نصر الذي كتب: "حبيبة قلبي سلامات سلامات الها و الك .. بعدها متذكرة قعدة البرندا "


 


الجديد


 




 

 


 

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