ظهور نادر لـ والدة سيرين عبد النور -صورة

الوكيل الإخباري- فاجأت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الجمهور بنشرها صورة جمعتها مع والدتها لأول مرة منذ فترة طويلة، في ظهور يعتبر نادرا للاخيرة



وارفقت سيرين الصورة بتعليق مختصر ومعبر كتبت فيه: "أمي ثم أمي".

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وفور نشر الصورة، تفاعل عدد كبير من الجمهور معها، مشيرين الى الشبه الكبير بين سيرين ووالدتها اذ اثنى كثيرون على جمالهما.



وجاء في بعض التعليقات: " لما يكون الجمال وراثة " و" بتشبهيها كتير الله يطول بعمرا".



وكان لافتا تعليق الممثل السوري محمود نصر الذي كتب: "حبيبة قلبي سلامات سلامات الها و الك .. بعدها متذكرة قعدة البرندا "







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