ظهور نادر لـ والدة سيرين عبد النور -صورة

الوكيل الإخباري- فاجأت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الجمهور بنشرها صورة جمعتها مع والدتها لأول مرة منذ فترة طويلة، في ظهور يعتبر نادرا للاخيرة
وارفقت سيرين الصورة بتعليق مختصر ومعبر كتبت فيه: "أمي ثم أمي".
وفور نشر الصورة، تفاعل عدد كبير من الجمهور معها، مشيرين الى الشبه الكبير بين سيرين ووالدتها اذ اثنى كثيرون على جمالهما.
وجاء في بعض التعليقات: " لما يكون الجمال وراثة " و" بتشبهيها كتير الله يطول بعمرا".
وكان لافتا تعليق الممثل السوري محمود نصر الذي كتب: "حبيبة قلبي سلامات سلامات الها و الك .. بعدها متذكرة قعدة البرندا "