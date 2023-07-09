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الأحد، 09-07-2023 01:48 م

شاهد : حياة الفهد توثق ملامحها الطبيعية بصورة بعد جدل خضوعها للتجميل

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الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة الكويتية حياة الفهد صورة وثقت فيه ملامحها الطبيعية بعد أيام قليلة من تداول صورة لها بملامح شابة للغاية وحديث البعض عن خضوعها لعملية تجميل للتخلص من التجاعيد في الوجه

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وشاركت الفنانة حياة الفهد صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام وعلقت عليها قائلة: "صُنِ النَفسَ وَاِحمِلها عَلى ما يزيِنُها تَعِش سالِماً وَالقَولُ فيكَ جَميلُ..وَلا تُرِينَّ الناسَ إِلّا تَجَمُّلاً نَبا بِكَ دَهرٌ أَو جَفاكَ خَليلُ... مسائكم جميل بذكر الرحمن أحبتي".


واعتبر البعض أن نشر حياة الفهد لهذه الصورة بمثابة رد غير مباشر منها على الشائعات التي زعمت خضوعها لعملية تجميل شد الوجه بعد ظهور صورة لها بملامح خالية من التجاعيد.

 

 

 

ليالينا

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