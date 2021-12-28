إنهاء تصوير 16 حلقة من مسلسل للموت

الوكيل الإخباري - أنهى فريق عمل مسلسل "للموت" تصوير ما يقارب 16 حلقة من الجزء الثاني، وأنهى المخرج فيليب أسمر مجموعة لا بأس بها من الأحداث والمشاهد الخاصة التي سيتناولها الجزء الثاني.

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وعُلم أيضاً أن اتساع دائرة الأحداث سيحمل بطلة المسلسل ماغي بو غصن إلى صراعات جديدة مختلفة عن كل ما مر عليها في الجزء الأول من المسلسل، وعُلم أيضاً أن سحر وريم لن تمكثا طويلاً في العاصمة الفرنسية بعدما انتهى الجزء الأول بسفرهما إلى هناك، بل ستعودان إلى بيروت لتنقلب أمامهما أحداث وقضايا جديدة.

نواعم

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