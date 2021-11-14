احدى معجبات إليسا تلتقي بها بعد 17 سنة من الانتظار -صور

الوكيل الإخباري - شاركت الصحافية ريهام النمير وهي إحدى أكثر المعجبات بـ إليسا صورتين إحداهما برفقتها وقد اجتمعت بها في الرياض بعد انتظار دام لـ 17 عاماً كما قالت النمير، وعلقت عليها:"وبعد ١٧ سنة ألتقيت ب اكسجين حياتي".

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ويبدو في صورة أخرى ألبومان لـ إليسا أحدهما "صاحبة رأي" الذي كتبت عنه المعجبة مقالاً مطولاً وقد وقعت لها إليسا على غلاف الألبوم كإهداء لها.

وكتبت النمير تعليقاً على منشورها جاء فيه :"كنت عارفه الرياض راح تجمعنا لو طالت المسافات والسنين".

المصدر - الفن