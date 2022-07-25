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الإثنين، 25-07-2022 02:36 م

اختيار أحمد السقا عضو في لجنة تحكيم مهرجان "النيل للإبداع الدرامي"

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الوكيل الإخباري-يُشارك الممثل المصري أحمد السقا في مهرجان النيل للإبداع الدرامي الذي تنظمه نقابة المهن التمثيلية، كعضو في لجنة التحكيم، حيث تم تعيينه من قبل إدارة المهرجان، فيما تترأس اللجنة المخرجة إنعام محمد علي، وتدرس اللجنة مسلسلات رمضان من أجل اختيار أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل إخراج، أفضل صورة، أفضل موسيقى وتتر، أفضل مسلسل، أفضل مؤلف.

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وسيُقام مؤتمر صحفي بداية شهر آب/أغسطس للكشف عن تفاصيل المهرجان.
والجدير بالذكر أن أحمد السقا يحضّر لمسلسله الجديد "وزن ريشة"، المؤلف من 8 حلقات، وهي التجربة الأولى له على المنصات الرقمية، لكن التصوير لم يبدأ بعد.
كذلك أقبل السقا على الانتهاء من تصوير فيلم "السرب"، الذي تدور أحداثه حول الضربة الجوية التي نفذها الجيش في ليبيا ضد الإرهابيين، ويشاركه البطولة، نيللي كريم، آسر ياسين، شريف منير، مصطفى فهمي، كريم فهمي وغيرهم.

 

 

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