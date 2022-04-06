الجمهور يهاجم حلمي بكر ويدافع عن شيرين

الوكيل الإخباري - لا تزال تصريحات الموسيقار المصري حلمي بكر حول انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب، عن الفنان حسام حبيب وحملها محط إهتمام الجمهور الذي يتفاعل بشكل كبير مع الأمر.



ورغم الضجة التي رافقت تعليقات الموسيقار تجاهلت النجمة المصرية كلامه عنها ولم تعلق واكتفت بالترويج لأغنية إعلانها الرمضاني الجديد، وعلقت قائلة: "ده مفيش في قاموسي ضعف ولا هزيمة اليأس ده كلمة.. ملهاش ولا قيمة".

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وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع تصريحات الموسيقار المصري وتعرض بسببه للكثير من الانتقادات القاسية، متهمين إياه بالسعي لإثارة الجدل والتدخل بالشؤون الشخصية للنجمة المصرية، فشنّ جمهورها حملة ضدّه وهاجمه العشرات منهم، مطالبين إياه بالعودة الى دوره كموسيقار والتوقف عن إطلاق التصريحات المسيئة لتاريخه الفني.

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