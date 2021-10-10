الأحد 10-10-2021
الوكيل الاخباري

الفراية يقرر استحداث تأشيرة متعددة السفرات لمدة سنة

تحذير أمني من رسائل تحتوي على صرف مبالغ مالية

نمو اقتصاد الأردن 3.2% للربع الثاني من العام الحالي

صرف 38 مليون دينار من خلال بطاقة الأسرة

الفراية: الإرهاب ينبع من ظروف اقتصادية صعبة

البنك المركزي يتجه إلى ترخيص البنوك الرقمية

غرفة التجارة: مخالفة عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي لا تراعي الحالة المادية

تحطم طائرة روسية ومصرع 19 من ركابها

المحكمة الإدارية تلغي عزل موظف من وزارة الداخلية

عيد ميلاد سمو الأمير فيصل بن الحسين غدا

الأحد، 10-10-2021 10:53 ص

الشبه صادم بين نادين نسيب نجيم وابنتها هيفين - صورة

Nadine-Nassib-Njeim-678x381


الوكيل الإخباري - وجهت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسالة مؤثرة لابنتها هيفين وذلك في تعليق على صورة مركبة لوجه نادين وابنتها يظهر شبهاً صادماً بينهما .

اضافة اعلان

 

وجاء في رسالة نادين:"بدي اكتب شي تحت الصورة ضاعت الكلمات و هربت مني لانه ما في كلمة لقيتها بتعبّر يا بنتي عن حبي إلك و شعوري تجاهك كأم و صديقة و سندك و ضهرك و قوتك بالحياة كل الكلمات خجلت منك يا روحي بس بقلك و رح ضل قلك الله يحميكي وين ما رحتي ووين ما كنتي السما تنزلّك و الارض تنبّعلك سعادة ونجاح ورزقة وصحة آمين يا رب".

 

ملكة جمال لبنان لعام 2000 ساندرا رزق علقت على المنشور فكتبت:"يا عمري جمالا الله يحميها".


أما الممثلة السورية صباح الجزائري فعلقت :"الله يحميها ويخليكن لبعض"، فيما كتبت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي :"الله يخليها متل القمر ما شاء الله".

 

 

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
88b346ed-2e00-4366-918c-fd376bfd8310_16x9_1200x676

زينة في أحدث ظهور لها بعد أزمتها مع أحمد عز - صورة

7682086-1458570119

شهر 10 أول مسلسل من نوعه للتوعية حول سرطان الثدي بطولة كاريس بشار - فيديو

48158-مريم-ووالدها

شاهد ...مريم عامر منيب تحتفل بخطبتها بحضور نجوم الفن

202067141011473QX

الفنان العراقي ​محمد السالم​ يغني في معرض اكسبو 2020 لاول مرة

يتن-عامر-1589628719-0

أيتن عامر تستعد لطرح أغنية جديدة - صورة

a38d23300b3ba8afd8322f6253b764e0

شيماء علي برد صادم على المتابعين - صورة

أخبار متعلقة
3338368_1628621502

نادين نسيب نجيم تحضر لهذه المفاجأة - فيديو

202182614610868637655835708689358

كارول عبود تكشف كواليس صالون زهرة مع نادين نسيب نجيم

35676d6af2edc5a39317b23f333b1e18

نادين نسيب نجيم تشارك إصابتها بإنفجار مرفأ بيروت بـ صالون زهرة

صالون-زهرة-780x470

جديد معتصم النهار بعد مسلسل صالون زهرة