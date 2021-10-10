الشبه صادم بين نادين نسيب نجيم وابنتها هيفين - صورة

الوكيل الإخباري - وجهت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسالة مؤثرة لابنتها هيفين وذلك في تعليق على صورة مركبة لوجه نادين وابنتها يظهر شبهاً صادماً بينهما .

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وجاء في رسالة نادين:"بدي اكتب شي تحت الصورة ضاعت الكلمات و هربت مني لانه ما في كلمة لقيتها بتعبّر يا بنتي عن حبي إلك و شعوري تجاهك كأم و صديقة و سندك و ضهرك و قوتك بالحياة كل الكلمات خجلت منك يا روحي بس بقلك و رح ضل قلك الله يحميكي وين ما رحتي ووين ما كنتي السما تنزلّك و الارض تنبّعلك سعادة ونجاح ورزقة وصحة آمين يا رب".

ملكة جمال لبنان لعام 2000 ساندرا رزق علقت على المنشور فكتبت:"يا عمري جمالا الله يحميها".



أما الممثلة السورية صباح الجزائري فعلقت :"الله يحميها ويخليكن لبعض"، فيما كتبت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي :"الله يخليها متل القمر ما شاء الله".

المصدر - الفن