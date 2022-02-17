الخميس 17-02-2022
الوكيل الاخباري

اربعيني يحرق نفسه في صويلح والأمن يحقق

الخارجية تدعو ذوي مواطن لمراجعتها لأمر هام

بعد السماح لفئتين فقط من غير السعوديين أداء الحج .. الأوقاف للوكيل: ننتظر الخطاب الرسمي

مؤتمر صحفي بعد قليل في رئاسة الوزراء للإعلان عن الإجراءات التخفيفية

عقل يطالب بتثبيت اسعار المحروقات 6 اشهر

الحكومة تبحث زيادة التبادل التجاري مع مصر

وزير الزراعة يشارك في المؤتمر الدولي للتمور

بدء الطعون بطلبات الترشح للانتخابات المقبلة أمام المحاكم

الجيش: مقتل 30 مهربا منذ تغيير قواعد الاشتباك

الأرصاد: تساقط للثلوج على المرتفعات يوم السبت - تفاصيل

الخميس، 17-02-2022 12:50 م

الموسيقيين تتهم عمر كمال بالكذب والتضليل

image (5)


الوكيل الإخباري - اتّهمت نقابة الموسيقيين المصريين مطرب المهرجانات عمر كمال بالكذب على الجمهور وتضليلهم، بعد نشر النسخة الأصلية من الفيديو الذي تسبّب في إيقافه عن الغناء، حيث قال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين إن عمر كمال يكذب ويتجمّل.

اضافة اعلان

 

وأضاف مرتضى في بيان صدر عن النقابة، أن كمال حذف الفيديو ثم أعاد تسريبه على السوشال ميديا بعدما عمل مونتاجاً له واستقطع منه الألفاظ والعبارات التي فيها إهانة للرموز الفنية في محاولة أخرى لتضليل الرأي العام.

 

وكان الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قراراً بإيقاف عمر كمال عن الغناء وإحالته الى التحقيق.

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
ياسمين-صبري

ياسمين صبري بإطلالة ساحرة في شوارع نيويورك - صور

16673

ماجد المهندس يطلق أغنية قررت أسولف

a79d5113e2e6b1cb19027ad2eb8ac3417be92d31-210721095307

خبر خطوبة فاطمة الأنصاري يشعل السوشال ميديا - صورة

حسين-الجسمي

حسين الجسمي يطرح اغنية انتي أعيادي - فيديو

bfa2876a-6479-4c96-835a-83eca1f0730e

شاهد..محمد رمضان يشارك ذوي الهمم التقاط الصور في الشارع

من-حساب-محمد-إمام-على-إنستغرام-1-730x438

شاهد - الجمهور يمنع محمد إمام من التصوير

أخبار متعلقة
727

أول رد فعل لعمر كمال بعد قرار إيقافه عن الغناء - فيديو

BeFunky-collage-2022-02-08T113704.763

شاهد..حفل للمطرب الشعبي عمر كمال يثير فوضى بأمريكا

image (5)

حمو بيكا يهاجم عمر كمال

18-08-21-104857806

برسالة صوتية أحمد العوضي يفاجئ ياسمين عبد العزيز - فيديو