الموسيقيين تتهم عمر كمال بالكذب والتضليل

الوكيل الإخباري - اتّهمت نقابة الموسيقيين المصريين مطرب المهرجانات عمر كمال بالكذب على الجمهور وتضليلهم، بعد نشر النسخة الأصلية من الفيديو الذي تسبّب في إيقافه عن الغناء، حيث قال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين إن عمر كمال يكذب ويتجمّل.

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وأضاف مرتضى في بيان صدر عن النقابة، أن كمال حذف الفيديو ثم أعاد تسريبه على السوشال ميديا بعدما عمل مونتاجاً له واستقطع منه الألفاظ والعبارات التي فيها إهانة للرموز الفنية في محاولة أخرى لتضليل الرأي العام.

وكان الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قراراً بإيقاف عمر كمال عن الغناء وإحالته الى التحقيق.



لها