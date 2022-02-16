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الأربعاء، 16-02-2022 01:01 م

أول رد فعل لعمر كمال بعد قرار إيقافه عن الغناء - فيديو

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الوكيل الإخباري - في أول ردّ له على قرار نقابة المهن الموسيقية إيقافه عن الغناء بسبب تطاوله على نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر.

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قال مطرب المهرجانات عمر كمال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" الذي يقدّمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية TeN، إنه سيُحيي 11 حفلة في الولايات المتحدة الأميركية، وبثت إحدى القنوات المشبوهة فيديو بعنوان "فضيحة عمر كمال"، وكان الحفل كامل العدد وحدثت مشكلة بسبب تدافع الجمهور.

 

وأضاف: "القناة بثت فيديو بعنوان "فضيحة الفنان عمر كمال"، والحفل كان كامل العدد، وحدثت مشكلة بسبب تدافع الجمهور لدخول الحفل، وتم حل المشكلة مع الأمن الأميركي".

وتساءل كمال قائلاً: "مين اللي اتّهمني إني كنت سكران، هو حلّلي فين؟".

وعن سبب المشاكل في الفترة الأخيرة، قال كمال: أنا مش عارف، أنا طول عمري رد فعل وعمري مكنتش فعل، ومغلطتش في الفنان هاني شاكر، وأنا متفرغ للغناء وهناك خمسة آلاف شخص حضروا آخر حفل ليا في أمريكا، أنا بغنّي وفي حالي".

 

 

 

لها 

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