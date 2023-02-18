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السبت، 18-02-2023 02:06 م

اليسا تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد العملية التي خضعت لها

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الوكيل الإخباري- أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، أمس، حفلا غنائيا في الكويت، ضمن فعاليات مهرجان "هلا فبراير"، حيث قدمت أجمل أغنياتها وأشعلت الاجواء، وسط تفاعل كبير من الحضور الذي راح يردد اغنياتها، معبرا عن سعادته الكبيرة للقاء فنانته المفضلة.

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وقد فاجأت اليسا الجمهور بتقديم بعض المقاطع من اغنياتها الجديدة، التي ستبصر النور قريبا ضمن ألبومها الجديد الذي تستعد لطرحه في الفترة المقبلة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لـ اليسا وهي تغني اغنياتها الجديدة، معبرين عن حماسهم الشديد لسماع الاغنيات كاملة.


من جهة أخرى، وعلى هامش الحفل، التقت اليسا الصحافيين حيث راحت ترد على اسئلتهم، إلا انه ما كان لافتا هو سؤال احدهم عن وضعها الصحي وتحديدا يدها بعد العملية التي أجرتها مؤخرا في الولايات المتحدة الاميركية، اذ قال لها ممازحا: "طمنينا عليكي، رح تلعبينا بوكس؟"، بإشارة منه إلى وضع يدها، لترد اليسا بعفوية قائلة: "أكيد وانا الحمدالله اليوم أحسن".

 

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