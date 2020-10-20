انتحار زوجة فنان شاب شهير باستخدام البندقية!.. شاهد

الوكيل الاخباري - أقدمت زوجة الفنان العراقي جلال الزين، اليوم الثلاثاء، على الانتحار، بواسطة بندقية في محل سكنها بالعاصمة بغداد.

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وأحدث الخبر ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذكر مصدر في شرطة بغداد أنه "في الساعة السابعة من هذا اليوم قامت المدعوة نور كاظم، وهي زوجة الفنان العراقي المطرب جلال الزين بالانتحار".



وأضاف: أن الحادث تم عن طريق إطلاق النار على نفسها، بواسطة بندقية "كلاشنكوف"، مشيرًا إلى أنه تم ضبط السلاح مع ظرف فارغ واحد.



حيث تفاعل الجمهور بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وتعددت الأسباب التي تم الحديث عنها، إلا أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات العراقية على الحادثة، لغاية الآن.









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