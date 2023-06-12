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الإثنين، 12-06-2023 01:54 م

انستغرام وتويتر يتخذان اجراء ضد نضال الأحمدية

نضال-الاحمدية


الوكيل الإخباري- أوقفت منصتا "تويتر" و"إنستغرام" حسابي الإعلامية اللبنانية، نضال الأحمدية، بعد ساعات على اتهامها بإطلاق تصريحات عنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان.

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ولاحـظ ناشطون لدى محاولتهم الدخول إلى حساب الأحمدية في تويتر، ظهور عبارة "الحساب موقوف"، إضافـة إلى تنويه، جاء فيه: "يعمل تويتر على توقيف الحسابات التي تنتهك قوانينه".


ويُعتقد أن حذف حسـابي الأحمدية في المنصتين جاء بعد حملة بلاغـات تعرضت لها من المستخدمـين السوريين، على خلفية تصريحاتها التي وصفت بـ"العنصرية".

وكانت الأحمدية قد ظهرت في حوار تلفزيوني، قالت خلاله إن هناك فرقا كبيرا في الثقافة بين السوري واللبناني، ولا يمكنهما العيش معا على أرض واحدة.

 

ولم تتوقف عند ذلك، حيث استذكرت موقفًا لها مع موظف سوري في مطعم لبناني، مشيرة إلى أنها حينما طلبت "شوكولامو" صدمت بعدم معرفته إياها، وادعت أن "اللاجئ السوري لم يعرف المطلوب منه؛ لأنه يرفض تعلم اللهجة اللبنانية، كونه يعتبر لبنان محافظة تابعة لسوريا".


وطالبت السوريين بمغادرة لبنان، قائلة: "لا أقبل أن يبقى السوري في لبنان اتركولي محل إلي".

 

 

فوشيا

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