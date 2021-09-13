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الإثنين، 13-09-2021 11:22 ص

باب الجحيم .. تفاصيل أول مسلسل لبناني عربي من نوعه على شاهد VIP

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الوكيل الإخباري - من خلال مسلسل "باب الجحيم" تدخل شركة الصبّاح إخوان ومنصة شاهد الإنتاج العربي والعالمي من بابه العريض، حيث يعتبر أول إنتاج لبناني عربي من نوعه يمزج بين الخيال العلمي والدراما والأكشن من توقيع المخرج أمين درة والمؤلف باسم بريش الحائزين على جائزة EMMY Award، إضافة إلى فريق تقني وصل خصيصاً إلى بيروت لتنفيذ العمل.

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وتدور أحداث مسلسل "باب الجحيم" بجزئه الأول حول أحداث إقتراضية تحدث في العام 2052، ويتألف الموسم الأول من ثماني حلقات من بطولة آدم بكري، سينتيا صاموئيل ، سعيد سرحان ، فادي أبي سمرا، حسن فرحات، ريم خوري، غابريل يمين ، منير معاصري ، هند خضرا ، طارق يعقوب بشارة عطالله ، يمنى مروان ، بيريت القطريب ، ايلي ابي نجم وآخرين.

 

وقد بدأ عرضه على منصة "شاهد VIP" منذ ايام ،العمل فكرة ايلي كيروز و فؤاد ارسانيوس كتابة باسم بريش وسعيد سرحان.

 

من ناحية أخرى تم استقدام خبراء في السينما العالمية للفنون القتالية لتدريب وتصميم وإدارة المعارك، ومشاهد الأكشن القتالية وتدريب الممثلين عليها.

 

الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ المشاهد باستخدام أحداث التقنيات الإنتاجية السمعية والبصرية المستخدمة في أهم الاستوديوهات العالمية، إضافةً إلى آخر التقنيات المونتاجية أو ما يُعرف بتقنيات "ما بعد الإنتاج" وذلك لناحية ألوان الصورة وإعداداتها والمؤثرات البصرية والغرافيك في مشاهد الأكشن وغيرها، إلى جانب الاستعانة بفريق متخصص في تصميم الأزياء والملابس والديكورات الخارجية والداخلية.

 

المصدر - الفن 

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