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الخميس، 21-09-2023 11:36 ص

باسم سمرة يتحدث عن كواليس دوره في "سفاح الجيزة"

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الوكيل الإخباري- كشف الفنان باسم سمرة عن كواليس دور الضابط الذي أدّاه في مسلسل "سفاح الجيزة" الذي انتهى عرضه أخيراً وحقق نجاحاً كبيراً، إلى جانب حديثه عن صعوبات التصوير.

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وقال باسم: "المسلسل خد وقت في التحضير ومجهود كبير على الرغم من أنه ثماني حلقات، ولكن خد مجهود كأننا بنعمل 30 حلقة، وكان فيه إخراج على أعلى مستوى وطاقم التمثيل كان على مستوى فوق الممتاز".

 

وأضاف: "الإخراج كان مختلف لأن هادي الباجوري اختار لوكيشنات في أماكن حقيقية مش استوديهات أو ديكور، وكان فيه مشاهد في مصر الجديدة وجري وسط المطبات والعربيات في مشاهدي مع أحمد فهمي، والتصوير الخارجي بيكون صعب مش سهل ومحتاج إنتاج قوي بيقدر يسيطر على التصوير والحمد لله إحنا تعبنا والنهاية الصورة طالعة حلوة أوي والناس حاسة أن فيه حاجة مختلفة في العمل".


وعن سبب نجاح المسلسل، قال مازحاً: "سبب نجاح المسلسل إن أنا موجود فيه ودي أقل حاجة عندي".


وأشار باسم سمرة إلى أنه قدّم دور الضابط من قبل، موضحاً: "عملت في فيلم "المشتبه" دور ضابط مع أحمد حمدي وعمرو واكد، وكنت محقق بوليس في مسلسل "بدور"، وقدمت دور عبد الحكيم عامر وأنا بحب التنوع ومحبش اتحصر في دور واحد".

 

لها


 




 

 


 

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