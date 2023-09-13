والدة "سفاح الجيزة" تعيش "فوبيا" بسبب المسلسل

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة المصرية حنان يوسف، التي تجسد دور والدة "جابر" في المسلسل المصري "سفاح الجيزة"، الذي يعرض حالياً على منصة شاهد، حالة الرعب التي تعيشها بسبب كواليس التصوير، والمشاهد المليئة بالقتل والدماء.



وقالت يوسف، إن تأثير المسلسل على مزاجها وحالتها النفسية كان بالغاً، إذ سردت موقفاً أثناء مكالمة هاتفية مع برنامج "كلاكيت"، فرغم انتهاء التصوير، إلا أن مشاهده المخيفة لا تزال تكمن داخلها، وتؤثر على تصرفاتها، حيث تخيّلت أثناء ركوبها سيارة أن سائقها سيقوم بخطفها.

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وعلى الرغم من أنها سردت هذا الموقف وهي تضحك ومذهولة، إلا أن يوسف أكدت سابقاً بأن شخصية "أم جابر" أثرت عليها كثيراً، وأنها لا تستطيع الخروج منها بسهولة، لذا فلا تزال توابع الشخصية التي قتلت زوجها أمام مرأى نجلها الوحيد، بآلة حادة، تؤثر عليها حتى الآن، حتى بعد انتهاء تصوير المسلسل، الذي تعرض آخر حلقتين منه، الجمعة المقبلة.



وأكدت يوسف أنها عاشت أجواء المسلسل بشكل كبير، لدرجة أن نجلها نصحها بالهدوء، بعدما وجدها شديدة التوتر.



كما أكدت حنان يوسف سعادتها بنجاح المسلسل، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع ردود الفعل بهذا الشكل، لكنها كانت تتوقع نجاحه.





ومسلسل "سفاح الجيزة" بطولته أحمد فهمي، وركين سعد، وباسم سمرة، وحنان يوسف، وغيرهم، وإخراج هادي الباجوري، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر، وتأليف محمد صلاح العزب.



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