الأربعاء 13-09-2023
الوكيل الاخباري

مديرية الأمن العام تهيب بالمواطنين خاصة في هذه المناطق

محكمة الاحتلال تؤجل جلسة الأسير أحمد مناصرة حتى الـ20 من أيلول الجاري

رئيس الوزراء يعزي بضحايا الفيضانات في ليبيا

30 ألف مشرد على الأقل إثر كارثة السيول في درنة الليبية

موظفون حكوميون فاقدون لوظائفهم - اسماء

شاهد .. أمطار غزيرة في عجلون اليوم - فيديو

الأمن يُحذر السائقين من خطر الانزلاق أثناء القيادة

الصحة: تطعيم 95% من المستهدفين في أولى مراحل حملة التطعيم الوطنية

تطبيق السوار الإلكتروني بديلاً عن التوقيف لـ 13 حالة خلال آب الماضي

الضمان للأفراد والمؤسسات: سددوا ما عليكم من ديون للمؤسسة في أقرب وقت - فيديو

الأربعاء، 13-09-2023 01:33 م

والدة "سفاح الجيزة" تعيش "فوبيا" بسبب المسلسل

2023913115254615IX


الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة المصرية حنان يوسف، التي تجسد دور والدة "جابر" في المسلسل المصري "سفاح الجيزة"، الذي يعرض حالياً على منصة شاهد، حالة الرعب التي تعيشها بسبب كواليس التصوير، والمشاهد المليئة بالقتل والدماء.

وقالت يوسف، إن تأثير المسلسل على مزاجها وحالتها النفسية كان بالغاً، إذ سردت موقفاً أثناء مكالمة هاتفية مع برنامج "كلاكيت"، فرغم انتهاء التصوير، إلا أن مشاهده المخيفة لا تزال تكمن داخلها، وتؤثر على تصرفاتها، حيث تخيّلت أثناء ركوبها سيارة أن سائقها سيقوم بخطفها.

اضافة اعلان


وعلى الرغم من أنها سردت هذا الموقف وهي تضحك ومذهولة، إلا أن يوسف أكدت سابقاً بأن شخصية "أم جابر" أثرت عليها كثيراً، وأنها لا تستطيع الخروج منها بسهولة، لذا فلا تزال توابع الشخصية التي قتلت زوجها أمام مرأى نجلها الوحيد، بآلة حادة، تؤثر عليها حتى الآن، حتى بعد انتهاء تصوير المسلسل، الذي تعرض آخر حلقتين منه، الجمعة المقبلة.


وأكدت يوسف أنها عاشت أجواء المسلسل بشكل كبير، لدرجة أن نجلها نصحها بالهدوء، بعدما وجدها شديدة التوتر.


كما أكدت حنان يوسف سعادتها بنجاح المسلسل، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع ردود الفعل بهذا الشكل، لكنها كانت تتوقع نجاحه.



ومسلسل "سفاح الجيزة" بطولته أحمد فهمي، وركين سعد، وباسم سمرة، وحنان يوسف، وغيرهم، وإخراج هادي الباجوري، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر، وتأليف محمد صلاح العزب.

 

24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
--1-1

المغرب : رفض استقبال تبرعات فنانة وطردها من مراكش - فيديو

12717932

ريم البارودي تعلن أسباب ابتعادها عن الوسط الفني خلال الفترة الماضية

2023912133934329GS

ساعة عمرو دياب في حفل أبوظبي حديث السوشال ميديا.. ما السبب؟

233a5a8d-531b-4ead-aab9-6f477833343e

ماذا كان يعمل قبل الفن وظلمه لزوجته .. جوانب من حياة القيصر في يوم ميلاده الـ 66

279757_original

تهاني راشد تكشف سبب ابتعادها عن الفن وحقيقة اعتزالها

650049594236047c77062fe5

وفاة الفنانة المصرية كريمان بعد صراع مع المرض

أخبار متعلقة
173-203436-frozen-body-series-butcher-giza_700x400

مَن هي صاحبة "جثة الثلاجة" في مسلسل "سفاح الجيزة"؟

7777777777777777777777

هل أحداث مسلسل سفاح الجيزة حقيقة أم خيال مؤلف؟