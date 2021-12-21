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الثلاثاء، 21-12-2021 04:43 م

بعد بتر ساقه.. شريف دسوقي يتحدث عن حالته ومراحل علاجه الصعبة

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الوكيل الإخباري - بعد فترة من إجرائه عملية بتر للساق بسبب مرض السكري وإعلانه خضوعه للعلاج الطبيعي، ليعود إلى حياته بعد تركيب طرف صناعي، كشف الفنان شريف دسوقي، عن تطورات حالته الصحية.

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وقال دسوقي في تصريحات صحافية: "الحمد لله أنا في آخر مراحل العلاج الطبيعي، وإن شاء الله تعدي على خير زي المراحل اللي قبلها".

وأعلن أنه بدأ بالفعل في عودته لحياته الفنية بشكل طبيعي، حيث يشارك بمسلسلين في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2022، قال: "إن شاء الله في مسلسل في رمضان مع الأستاذ مجدي الهواري اسمه "اجعله عامر"، وفي مسلسل تاني مع أستاذ إيهاب نصار اسمه "قانون العمل"، من إخراج مريم أبو عوف، وتأليف مريم نعوم.

المصدر - لها

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