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الإثنين، 23-05-2022 03:52 م

بعد 20 عام من انفصالهما .. ما حقيقة عودة براد بيت لطليقته جينفر أنيستون ؟

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الوكيل الإخباري-بعد مرور أكثر من 20 عاماً على إنفصالهما، أحدث خبر عودة الممثلة العالمية وبطلة مسلسل "فريندز" جينفر أنيستون لطليقها الممثل العالمي براد بيت، بلبلة واسعة بين المتابعين.

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أثيرت الشائعات مؤخراً بعد عدة مناسبات التي جمعتهما مؤخراً، أولها حضور براد بيت عيد ميلاد جينفر عام 2019، وبدا عليه واضحاً التفاعل مع المناسبة والحماس والسعادة، ونفت حينها الكثير من المصادر هذه الأخبار وأكدت ان ما يجمع الثنائي مجرد صداقة قوية.


وقال حينها براد بيت عن العلاقة التي تجمعهما: "كان الأمر ممتعاً للغاية فانا وبراد بيت أصدقاء، ونحن نتحدث دائماً وليس هناك أي شيء غريب على الاطلاق".
وقد إنفصل الثنائي عام 2005.

 

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