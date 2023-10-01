بكلمات مؤثرة.. مي كساب تعلن موعد طرح أغنية حضن أبويا

الوكيل الإخباري - روّجت الفنانة المصرية مي كسّاب لأغنيتها الجديدة "حضن أبويا"، والمرتقب طرحها مسـاء يوم غد الاثنين بكلمات مؤثرة عن والديها الراحلين.

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وكتبت كسّاب عبر حسابها في موقع "فيسبوك"، إن هذه الأغنية ساعدتها على تفريغ جزء من مشاعرها، بعد رحيل والديها عن الحياة، وقالت: "بموت الأم يذهب طعم الحياة. أمي ماتت وكنت وقتها وحدي، ومحتاجة جداً لحضن بعد حضن أمي، ربنا عوضني بعدها بزوج صالح وأولاد الله يعينا على تربيتهم".



وقالت إن والدها كان "الأمان والمكان الذي تلجأ إليه عندما لا تستطيع التعبير عن مشاعرها"، وبعد رحيله شعرت بأنها "بلا غطاء".



ووصفت كسّاب أغنيتها الجديدة بـ"الغالية على قلبها"، حيث فرّغت خلال تأديتها بعضاً من مشاعر الحزن، مؤكدة أن كلماتها ستمس كل شخص فقد والده، الذي كان يعتبره "حضن الأمان والحماية".



فوشيا

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