الأحد 01-10-2023
الوكيل الاخباري

الإحصاءات: إجراء تعداد سكاني في الأردن عام 2025 بتكلفة تصل لـ 24 مليون دينار

تعميم حكومي ملزم من لحظة صدوره

الخصاونة يستقبل محافظ البنك المركزي العراقي

الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الجزر والبطاطا محليا

بيان هام من تنظيم قطاع الطاقة حول تعرفة شحن السيارات الكهربائية

العرموطي يسأل عن شغور رئاسة الوطني لمكافحة الأوبئة

الامن العام : حملاتنا مستمرة بقوة وسنقطع الطريق على هؤلاء

صندوق الزكاة يوافق على سداد ذمم 110 غارمات

الارصاد : أمطار على هذه المناطق خلال الساعات القادمة - تحذيرات

الاردن يعلن تضامنه مع تركيا ويدين الهجوم المسلح

الأحد، 01-10-2023 12:21 م

بكلمات مؤثرة.. مي كساب تعلن موعد طرح أغنية حضن أبويا

260


الوكيل الإخباري - روّجت الفنانة المصرية مي كسّاب لأغنيتها الجديدة "حضن أبويا"، والمرتقب طرحها مسـاء يوم غد الاثنين بكلمات مؤثرة عن والديها الراحلين.

اضافة اعلان


وكتبت كسّاب عبر حسابها في موقع "فيسبوك"، إن هذه الأغنية ساعدتها على تفريغ جزء من مشاعرها، بعد رحيل والديها عن الحياة، وقالت: "بموت الأم يذهب طعم الحياة. أمي ماتت وكنت وقتها وحدي، ومحتاجة جداً لحضن بعد حضن أمي، ربنا عوضني بعدها بزوج صالح وأولاد الله يعينا على تربيتهم".


وقالت إن والدها كان "الأمان والمكان الذي تلجأ إليه عندما لا تستطيع التعبير عن مشاعرها"، وبعد رحيله شعرت بأنها "بلا غطاء".


ووصفت كسّاب أغنيتها الجديدة بـ"الغالية على قلبها"، حيث فرّغت خلال تأديتها بعضاً من مشاعر الحزن، مؤكدة أن كلماتها ستمس كل شخص فقد والده، الذي كان يعتبره "حضن الأمان والحماية".


فوشيا 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
medium_2023-09-30-e3662347ac

وصول جثمان الراحل محمد فريد إلى مسجد الحصري

1696091751_BeFunky_collage__99_-780x470

شاهد انهيار والدة أحمد سامي العدل أثناء تشييع جنازته

anghaaamy4

بسبب ابنها الكويتي.. مي العيدان تشنّ هجوما قاسيا على أنغام- فيديو

مريضة 2

في غيبوبة منذ 3 أشهر.. إعلامية مصرية مصابة بمرض خطير

7

الإمارات تمنح فنانا خليجيا جنسيتها - صورة

6518878c4236044e3677776e

وفاة الروائي السوري خالد خليفة

أخبار متعلقة
ملحو

قاسم ملحو يستذكر والده الراحل.. ما قاله مؤثر