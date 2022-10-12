الأربعاء 12-10-2022
الوكيل الاخباري

وزير العمل يفتتح مؤتمر الانتقال إلى عدالة اجتماعية

المركز الوطني للسكري يعلن عن بناء مركزين جديدين بإربد والكرك

الضمان الاجتماعي توضح حالات صرف التعويض للأردنيين

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 198 شركةً ومكلَّفاً

إقرار معدل نظام يمنع المبالغة في فواتير المعالجة بالمستشفيات الخاصَّة

الحكومة تقر حوافز للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية

حزن على مواقع التواصل الاردنية اثر وفاة الشاب صهيب الأشقر

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة سلاح الجو الملكي

الامن العام : العثور على جثة شاب متوفياً بمنزله في جرش

التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الرابعة للمنح الخارجية - تفاصيل

الأربعاء، 12-10-2022 11:05 ص

بهاء سلطان والعسيلي يشعلان حفل خريجي الجامعة الألمانية في مصر-صور

2022-638011263145190869-519


الوكيل الإخباري - شارك النجمان بهاء سلطان ومحمود العسيلي في إحياء حفلا ضخما لـ3 دفعات من خريجي الجامعة الألمانية من 2020 إلى 2022 وذلك في القاهرة الجديدة بحضور الطلاب من مختلف الكليات والمراحل وأصدقائهم حيث تخطي عددهم قرابة الـ30 ألف شاب وفتاة.

اضافة اعلان

وصعد الفنان بهاء سلطان على المسرح وسط هتافات وصيحات الإعجاب، ثم قدم وصلة من أغانيه الطربية والرومانسية، وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات محبيه.

 

وحرص سلطان في ختام فقرته على تهنئة الخريجين ومرور 20 عاما على إنشاء الجامعة الألمانية في مصر موجها كلمة شكر لكل من ساهم في إنجاح الحفل والتنظيم الرائع.

 

واختتم الحفل النجم محمود العسيلي الذي حصد المزيد من صيحات وتفاعل الجمهور بوصلات الغناء والرقص التي امتدت حتى ختام فقرته التي قدم خلالها عدد كبير من أغانيه المميزة التي تالق بها طوال مشواره الفني.

 


 





المصري اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة








 




 

 


 

إقرأ ايضا
image_750x500_63457af78a7b9

عمرو مصطفى يهنئ عمرو دياب ومحمد منير بعيد ميلادهما

blake-shelton-honey-bee

بعد 12 عاماً بليك شيلتون يعتزل وهذا ما قاله

رؤية-العروس-في-المنام

ممثلة مصرية شهيرة تطلق زوجها بعد 3 ساعات من زفافهما- صورة

Short-film-2

تعرف على أول ممثل يصور فيلما في الفضاء - صورة

D8X7xFJX4AAkUqu-620x330

نادين نجيم تكشف عن مسلسلها الرمضاني مع قصي خولي -صورة

305361926_748430743309886_158511461960236568_n

أول تعليق من الجهة المنظمة لحفل محمد رمضان بالعراق بعد إلغائه

أخبار متعلقة
5d740c47-9d16-43e1-924b-339bf24c519f

بطريقته الخاصة..محمد هنيدي يهنئ بهاء سلطان على "دلوقتي عجبناكو"

f400a387-0238-48db-95f2-29ae5bc5b746

بهاء سلطان يتصدر الترند بأغنيته الجديدة