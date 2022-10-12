بهاء سلطان والعسيلي يشعلان حفل خريجي الجامعة الألمانية في مصر-صور

الوكيل الإخباري - شارك النجمان بهاء سلطان ومحمود العسيلي في إحياء حفلا ضخما لـ3 دفعات من خريجي الجامعة الألمانية من 2020 إلى 2022 وذلك في القاهرة الجديدة بحضور الطلاب من مختلف الكليات والمراحل وأصدقائهم حيث تخطي عددهم قرابة الـ30 ألف شاب وفتاة.





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وصعد الفنان بهاء سلطان على المسرح وسط هتافات وصيحات الإعجاب، ثم قدم وصلة من أغانيه الطربية والرومانسية، وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات محبيه.

وحرص سلطان في ختام فقرته على تهنئة الخريجين ومرور 20 عاما على إنشاء الجامعة الألمانية في مصر موجها كلمة شكر لكل من ساهم في إنجاح الحفل والتنظيم الرائع.

واختتم الحفل النجم محمود العسيلي الذي حصد المزيد من صيحات وتفاعل الجمهور بوصلات الغناء والرقص التي امتدت حتى ختام فقرته التي قدم خلالها عدد كبير من أغانيه المميزة التي تالق بها طوال مشواره الفني.













المصري اليوم