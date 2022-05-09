تامر حسني يرد على شائعة انفصاله عن بسمة بوسيل

الوكيل الإخباري - انتشرت في الساعات الماضية أخبار تفيد بانفصال الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، وانتشرت أصداء هذه الشائعات بقوة، بعد أن أكد أحد رواد التواصل الاجتماعي بانفصالهما رسميا منذ ٣ أيام. رد الفنان تامر حسني، على الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونشر تامر حسني صورة تجمعه بزوجته عبر خاصية "القصص القصيرة"، وقام بتهنئتها على افتتاح شركتها الجديدة. وكتب تامر على الصورة: "مبروك لزوجتي وحبيبتي بسمة لبدء عمل شركتها المستقلة وكل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي إنتِ وولادنا إن شاء الله ربنا يكتبلك كل الخير والنجاح". من جانبها أعادت زوجته، بسمة نشر "الاستوريز" وشكرته على وقوفه بجانبها ودعت الله أن يحفظه لها ولأولادها.

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