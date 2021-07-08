الجمعة 09-07-2021
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الخميس، 08-07-2021 04:34 م

تامر حسني يستعد لإطلاق أغنية صعبة - صورة

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الوكيل الإخباري - أعلن الفنان المصري تامر حسني عن إطلاق فيديو كليب لأغنية جديدة بعنوان "صعبة"، ونشر تامر صورة من الكليب وكتب تعليقاً قال فيه: " كليب صعبه خلال ايام إن شاء الله"، ما أثار حماس المتابعين وشوقهم لسماع جديده.

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ويحصد تامر نجاح فيلمه "مش أنا" ويشاركه فيه البطولة حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر ومحمد عبد الرحمن، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني وإخراج سارة وفيق. وتدور أحداث الفيلم حول حالة نفسية تصيب "حسن"، والذي يجسد ضخصية تامر، وتربطه علاقة قوية جداً بوالدته المريضة، التي تجسد دورها الممثلة المصرية سوسن بدر، ويحرص دائماً على الجلوس معها أطول وقت ممكن، ومراعاتها والعناية بها، لأنها محور حياته، ويحقق الفيلم حالياً نسب مشاهدة عالية.

 


 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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