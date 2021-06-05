السبت 05-06-2021
الوكيل الاخباري

روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا فوق الـ9 آلاف مجددا والوفيات تلامس الـ400

تقرير الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية

غرد للأردن الذي تتمناه .. لوطن مثالي

' الخارجية ' تعلق على الإفراج عن أردني من سجون الاحتلال

مأدبا: تحويل 7 محطات مياه للقضاء

مصرف لبنان يلزم البنوك بصرف 400 دولار للعملاء شهريًا

روسيا تدعم سلاح البحرية في جيشها بسفن جديدة متعددة الاستخدامات

حادثتان أثارت الرأي العام في المملكة الأسبوع الماضي

بعد 20 عاما ونصف .. سلطات الاحتلال تفرج غدا عن أقدم الأسرى الأردنيين

لأول مرة في المملكة .. 207 آلاف متقدم لاختبار الثانوية العامة

السبت، 05-06-2021 10:17 ص

تامر حسني يكشف عن إعلان مش أنا - فيديو

3D96B0A2-A71F-4D64-B5B0-AFB63626D844


الوكيل الإخباري _ شارك الفنان المصري تامر حسني متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" الإعلان الدعائي لفيلمه الجديد "مش أنا" .

اضافة اعلان
 

وعلّق تامر على الإعلان بالقول: "مش أنا".


وتدور قصة الفيلم حول حالة نفسية تصيب "حسن"، والذي يجسده تامر، وتربطه علاقة قوية جداً بوالدته المريضة وهي الممثلة المصرية سوسن بدر، ويحرص دائماً على الجلوس معها أطول وقت ممكن، ومراعاتها والعناية بها، لأنها محور حياته.


الفيلم من بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر ومحمد عبد الرحمن، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

 


المصدر : الفن 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_7_18_2_6_59_689

ياسمين رئيس تكشف تفاصيل عملها الجديد

artworks-ntmHWUmgdQCn3HUR-VEzuyA-t500x500

نوال الزغبي تحقق أمنية ملحن فلسطيني

2020_4_10_16_13_45_388

نانسي عجرم توجه رسالة شكر لكل من قدّم لها العزاء بمصابها

الهيبة

الكشف عن تفاصيل مسلسل الهيبة بجزئه الخامس

12932996_1187737157905034_6331184368458221303_n-630x376

بعد تعرضه لحادث مروع .. ريما نجيم تكشف مصير ابنها

2018_12_23_14_43_30_451

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

أخبار متعلقة
تامر-حسني

رسالة مؤثرة من الفنان تامر حسني لشريف دسوقي بعد بتر قدمه!.. صورة

2018_12_23_14_43_30_451

الاعلان عن شفاء الفنانة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا.. صورة

154-133845-absence-17-years-return-friends-heroes_700x400

أبطال مسلسل 'فريندز' يلتقون مجددا بعد غياب 17 عاما.. فيديو

ced4f67402

أول تعليق رسمي على ظهور الفنانة هنا الزاهد داخل كابينة طائرة.. شاهد

4202118142838878575641

والدة حلا الترك تفاجئ ابنتها للمرة الثانية.. صورة

46-5

نقل ابن الفنانة أحلام الى المستشفى لسبب غامض.. شاهد