تامر حسني يكشف عن إعلان مش أنا - فيديو

الوكيل الإخباري _ شارك الفنان المصري تامر حسني متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" الإعلان الدعائي لفيلمه الجديد "مش أنا" .

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وعلّق تامر على الإعلان بالقول: "مش أنا".



وتدور قصة الفيلم حول حالة نفسية تصيب "حسن"، والذي يجسده تامر، وتربطه علاقة قوية جداً بوالدته المريضة وهي الممثلة المصرية سوسن بدر، ويحرص دائماً على الجلوس معها أطول وقت ممكن، ومراعاتها والعناية بها، لأنها محور حياته.



الفيلم من بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر ومحمد عبد الرحمن، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني وإخراج سارة وفيق.





المصدر : الفن

