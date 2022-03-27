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الأحد، 27-03-2022 03:39 م

تعليق أصالة بعد حفل زفاف ابنتها شام الذهبي

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الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة أصالة عن سعادتها بـزواج ابنتها شام الذهبي من رجل الأعمال المصري أحمد هلال.

ونشرت أصالة صورة لابنتها وزوجها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وعلقت قائلة: "سعادة مابعدها سعادة أني أشوف بنتي اللي بتمثل ليا الدنيا بأكملها سعيدة مع رجل أنا بشارك أمه حبها له، خلوق ومهذب واللي مثله قليل".

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وأضافت أصالة: "الله يسعدكم وتشوفوا كل الخير والسعادة والأصحاب الطيبين ويحفظكم لي وأستمتع فيكم فرحانين وناجحين طول العمر، ويا شام شكرًا يابنت الروح على هالفخر اللي غمرتيني فيه بنجاحك وحلاوة قلبك ومحبة الدنيا كلها لكي.. بموت فيكم".

 

نواعم 

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