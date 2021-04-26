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الإثنين، 26-04-2021 12:27 م

تغيير كبير في شكل الفنانة ديانا حداد يثير الجدل.. صور

ديانا-حداد


الوكيل الاخباري - أحدثت الفنانة اللبنانية ديانا حداد ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشرها مجموعةً من الصور الجديدة على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، والتي بدت فيها بإطلالة أظهرت تغييرات كثيرة في ملامحها، لدرجة أن بعض المتابعين بالكاد تعرّفوا إليها من النظرة الأولى.

ومما جاء في التعليقات: "ما شاء الله كثير تشبه ديانا حداد" و"متغيرة. ما شاء الله" و"كأنك مديحة الحمداني زوجة الممثل السوري قصي خولي".



لها

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