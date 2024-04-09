جدل واسع في الكويت بعد إحالة أبطال 'زوجة واحدة لا تكفي' إلى النيابة الكويتية

الوكيل الإخباري - أثيرت ضجّة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار وزارة الإعلام الكويتية القاضي بإحالة أبطال مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" المثير للجدل، إلى النيابة العامة الكويتية بتهمة الإساءة للمجتمع الكويتي، ووقف عرض مسرحية "في زين الزمان"، بسبب مشاركتهم فيها.



وانقسم المعلقون بين مؤيد ورافض للقرار، فالبعض اعتبر أن قصة المسلسل تتعارض مع التقاليد والقيم في للكويت، ووصفوه بالقرار "الصائب" معتبرين أنه يجب تشديد الرقابة على الأعمال الفنية باعتبارها مصدراً لتعزيز الأخلاق والقيم في المجتمع.

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جدل في الشارع الكويتي

وأثار مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" جدلاً واسعاً في الشارع الكويتي، منذ بداية عرضه في شهر رمضان، حيث اتهم صناعه بتقليد أسلوب الدراما الأمريكية.

وناقش المسلسل موضوعات اجتماعية جريئة مثل تعدد الزوجات والزواج العرفي وزنا المحارم.



وذهب البعض إلى الدفاع عن مسرحية "في زين الزمان" التي منع عرضها في عيد الفطر، واعتبروها مسرحية استعراضية مقتبسة من عمل كرتوني أجنبي، ولا تحمل إساءات للمجتمع الكويتي وقيمه ومعتقداته.

بالمقابل، دافع آخرون عن قرار إيقاف المسرحية، موضيحن أن القرار ليس منعاً وإنما عدم إجازة عرض، بسبب تحويل أبطال المسرحية ومؤلفتها إلى النيابة العامة، ومنعهم من تقديم مسلسلات وأعمال في الكويت.

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