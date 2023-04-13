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الخميس، 13-04-2023 02:21 م

جمال سليمان: استوحيت شخصيتي في عملة نادرة من صدام حسين

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الوكيل الإخباري- كشف الفنان جمال سليمان، كواليس تحضيرات دور عبد الجبار، الذي قدمه في مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، والذي يعرض حاليًا في موسم رمضان.

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وقال جمال سليمان، في تصريحات تليفزيونية: استوحيت شخصيتي في عملة نادرة من صدام حسين، بعيدًا عن موقفي ضد سياسته، وقعدت لفترة طويلة أتابع معظم فيديوهاته صوت وصورة واتعرفت على ناس كانت تعرفه شخصيًا وسمعت خصومه وأنصاره وقد إيه كانت متناقضا.

وعن انتقادات البعض باختياره لدور صعيدى وهو فنان سوري، رد جمال سليمان: الموضوع لم يزعجني وأصبحت لا أهتم فقط انتبه لنقد بناء وفي مكانه، وبشكل عام أنا كفنان أكيد مفيش شغل كامل ولا الأعمال اللي بقدمها خالية من العيوب كل عمل فني بيكون له نقد، وأنا لازم أحترمه وأقدره، أحيانًا بيكون في كلام لازم الواحد يتجاوزه وخاصة على السوشيال ميديا، والصعيد فيه لهجات مختلفة.

 


ويضم مسلسل عملة نادرة عددا كبيرا من النجوم أبرزهم، نيللي كريم، جمال سليمان، مريم الخشت، جومانا مراد، هشام عاشور، أحمد عيد، وعددًا آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه في إطار صعيدي.

 

 

القاهرة24

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