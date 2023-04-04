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الثلاثاء، 04-04-2023 12:47 م

ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان بسبب "جعفر العمدة"

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الوكيل الإخباري- شنّت الإعلامية ياسمين الخطيب هجوماً حاداً على الفنان محمد رمضان بسبب ظهوره في مسلسله "جعفر العمدة"، متزوجاً من أربع سيدات، حيث اتهمته بأنه يقلّد الفنان مصطفى شعبان في محاولة منه لاستنساخ فكرة مسلسل "الزوجة الرابعة"، والذي قدّمه شعبان في عام 2012 وحظي بإشادة واسعة ونسبة مشاهدة عالية.

وقالت ياسمين الخطيب عبر صفحتها في "فيسبوك": "سنة 2012 كان فيه مسلسل رمضاني مكسّر الدنيا، اسمه "الزوجة الرابعة"؛ أعتقد سبب نجاحه الساحق رغم بساطة قصته إن نموذج الرجل المزواج جاذب جداً للجمهور، إللي بيشوفه أيقونة للسيطرة والفحولة والجمدان، وهو نفس سبب نجاح سابقه "الحاج متولي"".

وأضافت: "سنة 2023 محمد رمضان بيقدم نفس إللي قدمه مصطفى شعبان ونور الشريف، مع شوية إضافات هندي، ومع التأكيد إن التقليد شديد الفجاجة فيما يخص شعبان... الفرق الجوهري إن نور الشريف ومصطفى شعبان دمهم خفيف".

مسلسل "جعفر العمدة" من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وهو بطولة: محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، لما كتكت، طارق النهرى، وأحمد عبد الله.

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