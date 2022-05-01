حبر سري يتصدر مؤشرات البحث في رمضان 2022

الوكيل الإخباري - تصدر برنامج "حبر سري" مؤشرات البحث عبر جوجل في رمضان 2022 كأكثر برنامج مشاهد في مصر خلال الشهر.



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الجدير بالذكر أن برنامج "حبر سري" تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على شاشة القاهرة والناس وقد إحتل البرنامج المركز الأول في المؤشرات تليه برنامج العرافة الذي تقدمه بسمة وهبة عبر شاشة المحور وجاء في المركز الثالث برنامج كلام الناس الذي تقدمه ياسمين عز وفي المركز الرابع برنامج سابع سما الذي تقدمه راغده شلهوب .

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