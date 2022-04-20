الأربعاء 20-04-2022
الوكيل الاخباري

روسيا : سلمنا أوكرانيا وثيقة واضحة الصيغة للتوصل إلى اتفاق

أوقاف الأغوار الشمالية تحتفي بيوم اليتيم

حماس تحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات مسيرة الأعلام في القدس

87 تصريحا لإنشاء محطات شحن مركبات كهربائية

بني مصطفى تؤكد أهمية انخراط الشباب بالحياة الحزبية

اليمن .. مطار صنعاء الدولي يشهد الأحد أول رحلة

الجمعية الفلكية تكشف موعد عيد الفطر فلكيا في السعودية

اشتباك بين المستوطنين وشرطة الاحتلال بعد منع مسيرة الأعلام من الوصول إلى الأقصى

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الضمان: نقل مصاب عمل من العراق بواسطة الإسعاف الجوي

الأربعاء، 20-04-2022 09:03 م

تسريبات: رامز جلال مُهدد

20-04-22-463989870


الوكيل الإخباري - قالت معلومات فنية مسربة، إن الفنان رامز جلال مهدد بخسارة برامجه خاصة البرنامج الرمضاني السنوي.

اضافة اعلان

 

وبينت وفقا لموقع الفن، ان الجهات التي كان يعتمد عليها رامز جلال في إنتاج برامجه، يمكن أن تتخلى عنه في ظل الأزمات المالية التي يعاني منها القطاع الانتاجي عموماً الى جانب التكاليف الباهظة التي تتطلبها أفكاره، والضعف الذي أصاب حضوره.

وبحسب موقع الفن ، فان الاستعانة بنجم عالمي مثل جان كلود فان دام لم تنقذه هذا العام بعد ان تحول الى فلكلور يعرض في شهر رمضان من كل عام.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202225163011158581720

سحر فوزي: تريند الشيخ عبد العليم وأم بشير لم يضايقني

7364666-1883938078

تأجيل عرض مسلسل شرف لبعد شهر رمضان

1558126572-3813-14

نوال الزغبي توجه رسالة غامضة

7617839a

عملية تصفية الحسابات تبدأ ونهاية مأساوية لسيد الأجنبي على يد توبة

image (1)

شاهد..هيا الشعيبي تثير الجدل بفيديو جديد

f53fa8e6-5ef5-4628-ba2f-432d1f27c7e7

لجين عمران تكشف أسباب رغبتها في إخفاء زواجها الجديد - فيديو

أخبار متعلقة
379218_0

تعرف على أفضل 10 أعمال فنية في رمضان .. رامز موفي ستار يحتل هذا الترتيب

379386_0

عمرو دياب يواصل الصدارة بأغنية "السر"

main_image62519c3ec435e

حنان مطاوع : كنت اعلم بمقلب رامز جلال

958

بالدولار.. سعر خرافي لحقيبة ياسمين صبري في رامز موفي ستار

6117796b42360412316d507b

شاهد.. ياسر جلال يثير تفاعلا بعد ظهوره في شخصية السيسي

f3e04aeb-elaosboa04732-1-scaled-1

قائمة بأبرز مسلسلات رمضان 2022.. وقنوات العرض