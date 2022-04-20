تسريبات: رامز جلال مُهدد

الوكيل الإخباري - قالت معلومات فنية مسربة، إن الفنان رامز جلال مهدد بخسارة برامجه خاصة البرنامج الرمضاني السنوي.

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وبينت وفقا لموقع الفن، ان الجهات التي كان يعتمد عليها رامز جلال في إنتاج برامجه، يمكن أن تتخلى عنه في ظل الأزمات المالية التي يعاني منها القطاع الانتاجي عموماً الى جانب التكاليف الباهظة التي تتطلبها أفكاره، والضعف الذي أصاب حضوره.



وبحسب موقع الفن ، فان الاستعانة بنجم عالمي مثل جان كلود فان دام لم تنقذه هذا العام بعد ان تحول الى فلكلور يعرض في شهر رمضان من كل عام.



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