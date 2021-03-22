حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني

الوكيل الاخباري - انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تؤكد وجود محاولات للصلح بين الفنان المصري عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وعن حقيقة تلك المحاولات كشفت مصادر مقربة من النجمين، أنه كانت هناك محاولات بالفعل خلال الأيام الماضية من أجل إعادة العلاقة بينهما، بعد أن انفصلا، منذ نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

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وأوضحت المصادر أنه خلال جلسات "الهضبة" مع أصدقائه المقربين خلال الأيام الماضية، وتحديداً عقب عودته من دولة الإمارات، حاول البعض تقريب وجهات النظر بينه وبين الشربيني، إلا أن كل هذه المساعي انتهت برفضه الأمر.



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