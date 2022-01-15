درة تحتفل بعيد ميلادها وسط الثلوج - صورة

الوكيل الإخباري - احتفلت الفنانة التونسية درة بعيد ميلادها بصور متميزة عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، في أحدث ظهور لها حيث تقضي إجازتها الشتوية وسط الثلوج.



ووجهت درة، رسالة لكل من هنأها بعيد ميلادها قائلة: "لكل شخص تمنى لي السعادة بعيد ميلادي أمس.. شكراً لكم.. لقد قضيت يومًا رائعًا وكان سماعي لرسائلكم أحد أهم أجزائه.. حب كثير".



وكانت درة قد احتفلت يوم الخميس الماضي 13 كانون الثاني يناير، بعيد ميلادها الـ42، حيث إنا من مواليد عام 1980.

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