رسالة تامر حسني وبسمة بوسيل لابنتهما بعد حصولها على الميدالية الذهبية

الوكيل الإخباري- وجه الفنان تامر حسني رسالة لابنته تاليا، بعد تحقيقها المركز الأول، وحصولها على ميدالية ذهبية، في إحدى المسابقات الرياضية، إذ أعرب عن سعادته الكبرى بحصولها على هذا المركز، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح في حياتها.



وكتب تامر حسني رسالة لابنته، عبر ستوري بحسابه الخاص على انستجرام، قال فيها: مبروك يا حبيبتي مبروك عليكِ المركز الأول يا بطلة مصر، فخور بيكي من كل قلبي، وشكرًا عشان بتسمعي كلامي وكلام ماما وبتحافظي على تمريناتك، شوفتي بقى لما اجتهدتي وتعبتي في التمارين إزاي ربنا وفقك؟، وحصلتي على المركز الأول، ربنا يحميكي ويحمي أخواتك ويحمي كل ولادنا وكل الناس.



ومن جانبه، هنأت بسمة بوسيل ابنتها، إذ كتبت تعليقًا لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، قالت فيه: فخورة بيكِ جدًا يا توتا.



وفي السياق ذاته، كانت أعلنت بسمة بوسيل انفصالها عن الفنان تامر حسني، وأثار هذا الخبر حالة كبيرة من الجدل، إذ أكدت أن مديرة أعمال تامر هي السبب وراء انفصالهما، فبعد أن احتفلت الأخيرة بزفافها، كتبت بسمة بوسيل رسالة عبر حسابها بـ انستجرام، قالت فيها: حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة، ويرجع سبب هذا هو حضور ملكة الجمال يارا السكري حفل زفاف هالة.

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القاهرة24