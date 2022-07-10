الأحد 10-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزارة الصحة: حريصون على توفير الخدمات بكافة المنشآت الصحية

إغلاق مشغل مخالف لإنتاج الحلويات في الرصيفة

الإفتاء: لا يجوز بيع جزء من الأضحية كالجلد وغيره

عدد سكان الأردن في 2040 سيصل إلى 15.7 مليون نسمة

استئناف رحلات برنامج "أردننا جنة" اليوم

توقيع اتفاقية لتسويق الأردن خلال كأس العالم في قطر

الحرارة أقل من معدلاتها العامة اليوم

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

وزارة الخارجية تدعو الأردنيين في سريلانكا إلى ضرورة تجنب أماكن الاضطرابات

وفاة 12 يمنيًا في أول أيام العيد

الأحد، 10-07-2022 11:55 ص

رسالة مؤثرة من نجل خالد سامي لوالده في المستشفى

10774506-777963928


الوكيل الإخباري - نشر الشاب تركي خالد سامي على صفحته صورة جمعت بينه وبين والده الممثل خالد سامي وهو يمسك بيده أثناء وجود الأخير بالمستشفى التي يخضع للعلاج فيها منذ أشهر.

اضافة اعلان

 

ووجه تركي رسالة مؤثرة لوالده بسبب استمراره في غيبوبته التي دخلها منذ أكثر من عام.


ويأمل تركي في استعادة والده لوعيه وخروجه من أزمته الصحية الطويلة.
وطمأن تركي الجمهور على حالة والده حيث أكد أنه قضى ليلة مع والده لكي يقضى عيد الأضحى المبارك معه.

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
سيف-نبيل-2-كوفر

سيف نبيل يطرح أغنية أحبك دومي

109632

هل ستنشر آمبر هيرد كتاباً عن حياتها لتسدد تعويض جوني ديب

image_750x_62895b7a47872

غلبان لأصالة تحقق مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة

5278132_1593889426

نوال الزغبي بإطلالة من كاليفورنيا و تعايد متابعيها - صورة

8

أبرز طقوس النجوم في الأعياد

e1b77f4d-d7da-4afb-b758-c72d97006687

أفلام عيد الأضحى.. ضحك وحب وأكشن