رسالة مؤثرة من نجل خالد سامي لوالده في المستشفى

الوكيل الإخباري - نشر الشاب تركي خالد سامي على صفحته صورة جمعت بينه وبين والده الممثل خالد سامي وهو يمسك بيده أثناء وجود الأخير بالمستشفى التي يخضع للعلاج فيها منذ أشهر.



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ووجه تركي رسالة مؤثرة لوالده بسبب استمراره في غيبوبته التي دخلها منذ أكثر من عام.



ويأمل تركي في استعادة والده لوعيه وخروجه من أزمته الصحية الطويلة.

وطمأن تركي الجمهور على حالة والده حيث أكد أنه قضى ليلة مع والده لكي يقضى عيد الأضحى المبارك معه.

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