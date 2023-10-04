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الأربعاء، 04-10-2023 10:18 ص

روبي وعمرو يوسف يجتمعان درامياً في رمضان 2024

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الوكيل الإخباري - ثنائية جديدة تجمع النجمين عمرو يوسف وروبي لأول مرة، من المنتظر أن تُبصر النور في موسم دراما رمضان 2024.

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العمل المرتقب سيحمل اسم "شُغل فنادق"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، الذي قدّم في رمضان الماضي، مسلسل "جعفر العمدة"، بطولة محمد رمضان، وهالة صدقي بالاشتراك مع زينة ومي كساب، وحقق نجاحًا كبيرًا.


مصادر صحفية مختلفة، أفادت أن القائمين على المسلسل، يعكفون حاليًا على إنهاء التعاقدات مع باقي فريق العمل؛ من أجل الإعلان عن انطلاق عمليات التصوير خلال الفترة المقبلة.


ويحمل سيناريو المسلسل، بحسب المصادر ذاتها، قصة شبيهة بقصة مسلسل "بـ100 وش"، لـ"آسر ياسين ونيللي كريم"، إذ من المقرر أن يجسّد عمرو يوسف شخصية نصّاب محترف، يلتقي مصادفة بـ"روبي" وهي أيضًا "نصّابة شعبية"، فيتعاونان من أجل السطو على خزينة أحد الفنادق.

 

 

فوشيا

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