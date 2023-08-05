سعر التذكرة 20 ديناراً .. وائل كفوري وديانا كرزون في ختام ليالي مهرجان جرش

الوكيل الإخباري- يقيم الفنانان وائل كفوري والفنانة ديانا كرزون حفل ختام مهرجان جرش في دورته السابعة والثلاثين اليوم بحفلان منفصلان على المسرح الجنوبي .

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تفتح الابواب للجمهور في تمام الساعة السادسة مساءً ويمنع التواجد قبل ذلك الموعد وتغلق الابواب عند الساعة الثامنة مساءً .



ومن المقرر ان يقدم الفنان وائل كفوري باقة من اجمل اغنياته بسعر تذكرة 20 ديناراً للشخص في تمام الساعة العاشرة مساءً . انقر هنا



على صعيد آخر يقدم حفل الختام الفنان عيسى السقار على المسرح الشمالي ، حيث وعد السقار الجمهور بتقديم باقة من اجمل اغنياته الوطنية وان تكون ليلة فنية مميزة .