السبت 05-08-2023
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السبت، 05-08-2023 03:56 م

سعر التذكرة 20 ديناراً .. وائل كفوري وديانا كرزون في ختام ليالي مهرجان جرش

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الوكيل الإخباري- يقيم الفنانان وائل كفوري  والفنانة ديانا كرزون حفل ختام مهرجان جرش  في دورته السابعة والثلاثين اليوم بحفلان منفصلان على المسرح الجنوبي .

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تفتح الابواب للجمهور في تمام الساعة السادسة مساءً ويمنع التواجد قبل ذلك الموعد وتغلق الابواب عند الساعة الثامنة مساءً .

ومن المقرر ان يقدم الفنان وائل كفوري باقة من اجمل اغنياته بسعر تذكرة 20 ديناراً للشخص في تمام الساعة العاشرة مساءً . انقر هنا 

على صعيد آخر يقدم حفل الختام الفنان عيسى السقار على المسرح الشمالي ، حيث وعد السقار الجمهور بتقديم باقة من اجمل اغنياته الوطنية وان تكون ليلة فنية مميزة .

 




 

 


 

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