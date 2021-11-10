الأربعاء 10-11-2021
الوكيل الاخباري

قرار بسجن 5 موظفين حكوميين واستعادة مليون دينار

السيسي: لمست في الأمير الحسين روح الشباب الواعد

الأرصاد تكشف سبب تأخر هطول الأمطار

البريد الأردني يحذر من رابط يتم تداوله ويحمل اسمه

الملك يبحث مع وزير الخارجية الإماراتي آخر التطورات في المنطقة

ولي العهد يزور قناة السويس

تراجع أسعار الذهب عالمياً

الأوقاف تخرج المشاركين في دورة الطاقة المتجددة

المعونة الوطنية يوضح حول خصم جزء من الدعم عن المواطنين

وزير الأوقاف يبحث مع وزير الحج السعودي تسهيل إجراءات العمرة برا

الأربعاء، 10-11-2021 12:10 م

شاهد ...الظهور الأول لزوجة عامر زيان

lg_60d3584f1db03


الوكيل الإخباري - نشر الفنان اللبناني عامر زيان صورة له مع زوجته أماندا لأول مرة منذ إعلانه زواجه وولادة ابنه إلياس قبل فترة.

اضافة اعلان

 

ويعد هذا الظهور الأول لأماندا وفي بحث على صفحتها لا تنشر صورا لها ولـ عامر على صفحتها وتكتفي بنشر صور لولديها.

 

وخطفت أماندا المتابعين بجمالها و تساءل الكثير عن هوية زوجة عامر التي تعرف عليها قبل سنوات عديدة وجمعتهما قصة حب قبل ان يتخذا قرار الزواج منذ فترة وأنجبا ابنهما الذي يشبه والده الى حد بعيد جداً بملامح وجهه.


 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
m4_1

نجوم انفصلوا في 2021

1666764_0

الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة الفنان أحمد خليل والإعلان عن وصيته

553e7e0f-cace-4f13-b1f7-8f51a4c61778

شاهد... فخامة منزل لجين عمران

ec78f288-5e25-4d6a-a8e5-9d78ba7ff182_16x9_600x338

هذا ما لا تعرفه عن صباح فخري

الفنانة-ميرفت-أمين

ميرفت أمين تقلق الجمهور على صحتها

b5ec53d8-2559-4155-9fee-0e8eb67c26e3

ربيع الأسمر يتعرض لأزمة قلبية وينقل إلى المستشفى - صور

أخبار متعلقة
604f18cc933f1656914995

ياسمين صبري في أحدث ظهور لها - صورة

2-24

أحدث ظهور لإبنة عابد فهد وزينة يازجي

2121E35A-2899-45FF-847F-683C89585D6C

شاهد...نينا عبد الملك تنشر الصورة الأولى لابنتها

7202113215626293199049

​دانييلا رحمة في أحدث ظهور لها - صورة

Capture

شاهد...صورة نادرة لـ مارلين مونرو مع والدتها

7691306-865237126

ظهور نادر لإبن نوال الزغبي - صورة