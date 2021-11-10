شاهد ...الظهور الأول لزوجة عامر زيان

الوكيل الإخباري - نشر الفنان اللبناني عامر زيان صورة له مع زوجته أماندا لأول مرة منذ إعلانه زواجه وولادة ابنه إلياس قبل فترة.

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ويعد هذا الظهور الأول لأماندا وفي بحث على صفحتها لا تنشر صورا لها ولـ عامر على صفحتها وتكتفي بنشر صور لولديها.

وخطفت أماندا المتابعين بجمالها و تساءل الكثير عن هوية زوجة عامر التي تعرف عليها قبل سنوات عديدة وجمعتهما قصة حب قبل ان يتخذا قرار الزواج منذ فترة وأنجبا ابنهما الذي يشبه والده الى حد بعيد جداً بملامح وجهه.







المصدر - الفن