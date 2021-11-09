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الثلاثاء، 09-11-2021 03:35 م

أحدث ظهور لإبنة عابد فهد وزينة يازجي

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لإبنة الممثل السوري عابد فهد وزوجته الإعلامية السورية زينة يازجي، بأحدث ظهور لها.

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وخطفت الفتاة أنظار المتابعين بجمالها الأخآذ والشبه الكبير والواضح بينهما وبين والدها من جهة ووالدتها من جهة أخرى خصوصاً وأنها أصبحت في عمر الشباب.

 

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة، وأبدوا إعجابهم الكبير بالفتاة ومجبتهم للعائلة ككل.


وعادة ما لا ينشر عابد صور إبنته وذلك حفاظاً منه على خصوصيتها ورغبتها في الظهور على الإعلام، خصوصاً ما تزايد حالات التنمر والتعرض لأبناء الفنانين وحياتهم الخاصة.

 


 

المصدر - الفن 

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