شاهد ... انقطاع الكهرباء اثناء غناء راغب علامة في حفل زفاف في لبنان

الوكيل الإخباري - نشر الفنان راغب علامة عبر صفحته الخاصة على إنستغرام فيديو وثق خلالها حادثة طريفة طرأت خلال حفل زفاف كان قد أحياه منذ أيام قليلة في بيروت.

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وظهر راغب وهو يؤدي أغنيته الشهيرة "قلبي عشقها"، إلا أن الصدف قد شاءت أن يحدث عطل في التيار الكهربائي لدقيقة حسب قوله.

ولم تمنع هذه الحادثة راغب من إكمال وصلته بل استمر في الغناء بمشاركة جمهوره الذي حفظ أغنية "قلبي عشقها" عن ظهر قلب.







المصدر - لبنان 24