الإثنين 06-09-2021
الوكيل الاخباري

الافراج عن قلم القذافي

هيئة تنظيم الاتصالات: الجيل الخامس يحتاج لتجهيزات في البنية التحتية

بيان حكومي بشأن فتيات شارع مكة

ترجيح ارتفاع عدد اصابات كورونا في المدارس

توضيح حكومي بشأن باصات طلاب المدارس الحكومية

قطر تستورد 60 طنا من التمور الأردنية

تشكيلات ادارية في الصحة

مصدر : الحكومة بصدد إجراء تعديل على قانون منع الجرائم

أردوغان: تركيا اقتربت من بلوغ 100 مليون تطعيم ضد كورونا

وزير العمل يبحث فتح آفاق جديدة في مجالات شؤون العمل والعمال

الإثنين، 06-09-2021 01:29 م

شاهد ... انقطاع الكهرباء اثناء غناء راغب علامة في حفل زفاف في لبنان

قبببربربر


الوكيل الإخباري - نشر الفنان راغب علامة عبر صفحته الخاصة على إنستغرام فيديو وثق خلالها حادثة طريفة طرأت خلال حفل زفاف كان قد أحياه منذ أيام قليلة في بيروت.

اضافة اعلان

 

وظهر راغب وهو يؤدي أغنيته الشهيرة "قلبي عشقها"، إلا أن الصدف قد شاءت أن يحدث عطل في التيار الكهربائي لدقيقة حسب قوله.

 

ولم تمنع هذه الحادثة راغب من إكمال وصلته بل استمر في الغناء بمشاركة جمهوره الذي حفظ أغنية "قلبي عشقها" عن ظهر قلب.


 

المصدر - لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ee07fb40-4ed7-4586-ba63-f6c95ff0cfee_16x9_1200x67قببقبيبللثل6

دينا الشربيني تستفز عمرو دياب علناً - فيديو

برببر

نادين نسيب نجيم في صالون زهرة المرأة القوية والمستقلة

لققلفلفلفلفف

شاهد ...نانسي عجرم مع زوجها وبناتها في زفاف شقيقها

لببربر

تولين البكري تفاجئ جمهورها بملامح غير مألوفة بعد إجراء عملية تجميل - فيديو

بللاللا لا

محمد حماقي يختتم صيف 2021 بـ أشيك حفل في الساحل - صور

مصرررر

مصر..وفاة طبيب شهير عمل كفنان مع عادل إمام

أخبار متعلقة
لققلفلفلفلفف

شاهد ...نانسي عجرم مع زوجها وبناتها في زفاف شقيقها

3663385

ستارز أون بورد تجمع نجوم الغناء

czo5OToiaHR0cHM6Ly90aGVuZXdraGFsaWoubmV3cy9zdG9yYWdlL2FwcC91cGxvYWRzL3B1YmxpYy82MTIvM2Q5LzlhYS90aHVtYl8zMTgwMzJfNzAwXzQwMF8wXzBfZXhhY3QuanBnIjs=

راغب علامة يحصل على جنسية دولة خليجية

50065d5c-fffb-4353-886f-f67fab211512_16x9_1200x676

شاهد نيللي كريم تشعل حفل زفافها برقصها الملفت