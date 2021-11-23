شاهد...تشييع جنازة سهير البابلي بحضور نجوم الفن

الوكيل الإخباري - شهد تشييع النجمة سهير البابلي حضور عدد كبير من النجوم والمشاهير الذين شاركوا في تشييع جثمانها عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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وتوافد عدد كبير من محبي الفنانة الراحلة في منطقة السادس من أكتوبر، للمشاركة في تشييع الجنازة، وحضرت ابنتها نيفين الناقوري وزوجها الدكتور رضا طعيمة وحضر مجموعة من النجوم من بينهم نقيب الممثلين أشرف زكي، والنجم أحمد بدير، والنجمة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وحضرت أيضاً حلا شيحا وزوجها معز مسعود، وغيرهم من المشاهير.







وكانت النجمة الراحلة توفيت يوم الأحد، عن عمر يناهز 86 عاماً بعد صراع مع المرض إثر تعرضها لانخفاض شديد في السكر بالدم، مما سبب نزول مياه على الرئة وحدوث جلطة أدت لتوقف في عضلة القلب، ما أدى لدخولها العناية المركزة بمستشفى في منطقة السادس من أكتوبر.

المصدر - لها

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